日本政府發言人12日表示，日本首相菅義偉4月將親身前往美國，並會晤拜登總統。據悉，兩人將就討論印太戰略議題。屆時若真成行，菅義偉將是全世界第一位，與拜登直接面對面會見的外國領袖。

美國總統拜登正式上任快兩個月，但尚未與全世界任何一位元首面對面或見過。日本內閣官房長官12日公開表示，首相菅義偉將於4月上旬飛往美國。而這兩位東西領導人親自面對面的會議，將鎖定在亞洲印太戰略上，雙方也承諾要打造一個自由且公平的印太環境。

印太戰略，簡單來說就是美國聯合日本，印度以及澳洲，箝制中國大陸在亞太地區日益壯大，包括政治，經濟與軍事等多方影響力。

其實，印太戰略最早提出的人，應是日本前首相安倍晉三。2017年12月，美國前任總統川普曾提出一份國安戰略報告，同時，也將印度太平洋(Indo-Pacific)概念正式搬上檯面。印太戰略沿用部分，美國前兩任總統歐巴馬的重返亞洲戰略。經美國國家安全委員會通過後，川普正式簽字批准。

而2018年有所謂中美貿易戰開打，也是時任美國總統川普將美國第一的政治理念視為圭臬所致。

10日，白宮曾表示，美國總統拜登將於12日與日本，印度和澳洲四國領袖舉行線上會談。這個美日印澳四國組成，所謂的四方安全對話(Quad)也是成立14年以來，規格首度提升至領袖峰會。

(時報資訊)