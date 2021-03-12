太陽能電池及模組廠商因應市場供應鏈的變化，今年擴增資本支出將成趨勢。因應電池大尺寸化的趨勢，業者陸續將太陽能電池產線由G1升級為M6電池片，若以300MW的太陽能電池加模組線為例，所投入的資本支出至少一億以上。業者強調，M6電池片的尺寸越大，相對支架就會減少，抗風能力就減弱，對於位處多颱風和多地震的地區，將造成一定挑戰，因此模組結構必須更為強化。

今早太陽能相關個股曬暖陽，包括元晶(6443)、安集(6477)、茂迪(6244)等股價均表現優於大盤。以營收來看，元晶前2月營收為7.23億元，年增15%；安集前2月營收0.98億元，年減15%；茂迪前2月營收6.29億元，年增44%。

茂迪因電站客戶去年底的遞延拉貨效應，今年第一季淡季不淡，本季營收可望逐月走高，另外，因應電池大尺寸化的趨勢，茂迪也擬投入資本支出將太陽能電池產線升級為M6電池片，因應主流市場的變化，將G1改成M6是勢在必行。

業者分析，M6與G1相比，在成本上略有優勢，生產技術沒有問題，但在可靠度上尤其是對多颱風、地震的台灣地區則有隱憂，必須從產品結構上予以強化，這點現有認證標準只看功率衰減，沒有訂立發電衰減殺手「隱裂的標準」是一項漏洞；未來更大尺寸的模組帶來的風險更高，因此，業者在評估M6電池片的設置上，就更謹慎而全方位思考。

若從成本來看，一、M6可以降低矽片、電池片成本，從而讓模組成本也可以降低。二、相同的電站規模下，組件尺寸愈大，所需組件的數量愈少，可減少對應的支架、匯流箱及電纜成本和運輸安裝用。

(時報資訊)