光寶科(2301)執行精實聚焦，鎖定光電、雲端及車用電子佈局，希望能持續提升淨利率，由於雲端運算中心新機種到手，且光電需求穩定，光寶科總經理邱森彬表示，第1季營收將較去年同期兩位數成長，毛利率及淨利率可望比去年第4季好；儘管光寶集團前董事長宋恭源疑涉入敦南內線交易案，但外資及投信近期均站在買方，光寶科股價也擺脫頹勢，今天盤中股價站上60元關卡。

光寶創辦人、前董事長宋恭源8日驚傳因涉及美商達爾(Diodes)公司2019年併購敦南科技內線交易遭檢調約談，檢調單位查出，敦南公司負責人宋恭源獲併購案消息，利用假外資從中賺取價差約6000萬元，涉嫌內線交易，在約談後宋恭源以3000萬元交保。

受到宋恭源疑涉及內線交易影響，光寶科股價一度遭到波及走弱，不過，光寶科強調，近日調查事件對本公司財務及營運並無影響，本公司並將持續恪遵誠信經營守則，以維護本公司股東及員工之權益；外資及投信亦未受宋恭源疑涉及內線交易影響，自3月9日到11日外資買超光寶科8407張，投信亦買超354張，成為光寶科股價重回60元關卡的推手。

光寶科過去幾年執行精實聚焦，成果反應在獲利上，2020年全球合併營收為1571.34億元，受惠於產品設計與組合改善、營運效率提升及全球產能優化，營業毛利率和營業淨利率為17.4%及6.5%，分別年增2個百分點及1.2個百分點，全年營業淨利為102.06億元，年增9%，稅後盈餘達100.16億元，年成長6.84%，每股盈餘為4.31元，全年度獲利率和每股盈餘均創下歷史新高。

展望第1季，邱森彬表示，雲端運算中心因新機種設計有利於光寶科，因此順利拿下新機種，預計3月開始出貨，由於雲端運算、5G、AIoT、光電元件、汽車電子、筆記型電腦以及遊戲機與電競類等市場需求持續提升，預估第1季合併營收可望較去年同期兩位數成長，整體營運表現可望穩健成長，毛利率及淨利率可望比去年第4季好；提升淨利率是公司目標，公司將執行精實聚焦，鎖定光電、雲端及車用電子佈局，擴大光電及雲端產品比重，希望光電產品佔比能拉升到20%，雲端相關產品佔比30%，資通訊產品佔比將降至50%。

(時報資訊)