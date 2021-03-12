台灣首批11.7萬劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗於3日抵台，迄今仍未開打，但今傳出AZ疫苗因副作用問題，丹麥等3北歐國家暫停施打，惟衛福部長陳時中仍表示，台灣會繼續施打此疫苗。對此，資深媒體人羅友志質問陳時中，「這跟上上禮拜大韓航空送來的11.7萬劑疫苗有沒有關聯？」若是如此要把醫護人員當黑猩猩、白老鼠來耍嗎？

丹麥、挪威及冰島宣布暫時停用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，因為有部分新冠肺炎患者接種後出現血栓，引發疑慮。陳時中今（12日）對此回應，指歐盟已正式表示，目前沒有直接證據顯示有問題，呼籲持續施打疫苗。關於AZ疫苗進度，陳時中說，食藥署有向他報告，無菌試驗約17日完成。

對此，羅友志隨即在臉書發文表示，歐盟數國拒打AZ疫苗，他要請問陳時中：「這跟上上禮拜大韓航空送來的11.7萬劑疫苗有沒有關聯？」他進一步問，是不是各國早就開始退貨，而這些疫苗就被「有就給我」的國家接受，且台灣就是其中一個？如果是這樣，台灣資訊為何跟世界各國落差那麼嚴重？

羅友志指出，如果是同一批貨，今天歐盟不要，下禮拜台灣護理人員卻要打，台灣是有更進步的「科學證據」，還是純粹把醫護人員當黑猩猩、白老鼠來耍，「人家不要的，我們來，是這樣嗎」？

羅友志質疑，還是同樣的消息早就掌握在手上，假設真是這樣，那請回答2個問題，是不是：「一、你們不敢去接機，免得到時候打了出狀況，照片又被媒體拿來消費！二、所以，這也說明了，為什麼你們高層都不打，是不是你們早就知道這些資訊，為了舒緩疫苗壓力鍋，卻甩鍋護理人員先打？假裝憐惜第一線，其實你們根本在避險」？以上問題，請指揮中心回答！

(中時新聞網)