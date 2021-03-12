由桃園市政府文化局主辦的閩南傳統藝術巡演邀請到「九天民俗技藝團」，在3月20日(星期六)晚上7時於平鎮區三崇宮廟前廣場演出《眾將出巡 撼動武林》，當天更有獲獎無數「國立體育大學武術隊舞龍組」亮點團隊同台，帶來2小時精彩演出，為桃園市民帶來最磅礡的演出能量，邀請市民朋友一同感受最震撼的藝術饗宴。

九天民俗技藝團力挺台灣民俗文化，開創「九天廟會劇場」，將發自土地的臺灣之聲，從街頭敲響至國家級殿堂，演出版圖遍布全球五大洲。《眾將出巡 撼動武林》將帶來跳脫傳統框架的演出，包含「氣吞天下」的九天戰鼓、靈巧舞動變化多端的「蜈蚣鼓」、全新再進化的「電音三太子」、融合舞蹈及武術元素的「官將首」、集結九天十年大成之代表作「十年一劍」。

此次配合平鎮三崇宮慶典活動，特別與國立體大武術隊舞龍組合作「夜光龍」與「競技龍」演出，帶給觀眾行雲流水般力與美的展現，在龍身行進動態中顯現、翻滾、騰躍、穿越等「美」的意境，演出時強調人體弓架、身體姿態和諧有力，龍體快慢層次分明，展現驚人的速度及爆發力，為觀眾帶來不同以往的感官體驗。

邀請大家在初春的週末夜晚，跟著巡演腳步一起來體驗鼓棒藝陣的震撼！後續相關閩南巡演活動將於「桃園閩南文化」臉書專頁陸續公告，請民眾密切多加留意相關演出訊息。

活動詳細資訊請至桃園市政府文化局官網(http：／／culture.tycg.gov.tw／)及閩南文化節臉書(https：／／reurl.cc／9EgV7x )

※演出資訊：

日期：110年3月20日(星期六)晚間6時30分自由入場

地點：平鎮區三崇宮廟前廣場(桃園市平鎮區振興西路112-1號)

節目：九天民俗技藝團《眾將出巡 龍嘯九天》

入場方式：免費入場

防疫措施：

因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，配合中央疫情指揮中心規定，現場採實聯制，參與民眾可以事先掃瞄QRcode，或於現場填寫相關聯絡資訊，並配合活動現場相關規定：

1. 務必配戴口罩。

2. 配合現場工作人員量測體溫(有發燒者耳溫≧38°C、額溫≧37.5°C)則禁止入場。

3. 保持社交距離。

4. 禁止飲食。

5. 請參與民眾配合活動現場相關規範，落實個人防護措施，提供更安全優質欣賞環境。

(中時 )