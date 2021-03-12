近百名熊貓外送員在豐原集結抗議薪資新制。（陳淑娥攝）

近百名熊貓外送員在豐原集結抗議薪資新制。（陳淑娥攝）

foodpanda公司（熊貓）針對中、彰、投等地實施新制薪資計算公式，宣稱總報酬維持不變下，遠程單更加合理。不過，今天近百名外送員在豐原集結，抗議新制平均所得比舊制低20~40％，時薪水準從原本160~200元，大幅降低到100~150 元。台中市勞工局指出，17日要求公司出面調解，若拒絕檢將處以15萬元罰緩。Foodpanda強調，本次結構性調整包括提高里程獎勵，讓遠近單報酬獎勵依據付出呈現，薪酬結構調整並不存在減薪之疑慮。

foodpanda公司針對中、彰、投等地3月1日起實施新制薪資計算公式，稱總報酬維持不變下，遠程單更加合理，但熊貓外送員上線跑單實測發現薪資大幅降低，今天早上近百名外送員在豐原集結抗議，大喊「拒絕黑箱制度、立案專法、保障全國外送員權益，還我外送員安全工作環境」，並從上午11時至下午2時集體聯合休息不接，市議員陳清龍也到場關心。

豐原代表藏劍(化名)大力抨擊，調整前每一單是57元，現在是44元往上，最大的癥結點在於薪資結構區域動態費，說變就變，都是公司說了算，在勞資不對等情況下，公司掌握大權，連基礎薪資保障都沒有寫入合約，一直以霸王條款壓榨勞工，希望中央立專法保障。

大甲代表便當(化名)表示，公司改制對於外送員是變相增加工時，改成單日達標獎勵發放造成原本10小時單量，現在需要上班14小時才能達標，且公司無限循環一直徵人，只會讓工時繼續往上加，對外送員更加勞累及壓榨。

東勢新社代表阿盛(化名)指出，東勢與新社因多山多河地理因素，計費距離與實際本來就有落差，在適用新制後，新制計費距離與實際距離落差比以往大，甚至高達 2 倍以上；且東勢與新社市區規模小，近程單比例相對高很多，每單基準價57 元直落至 44 元，再加上每天單量達成後便不再計算趟次獎勵，光計費原則的改變，就讓整體收入損失超過 20％。

Foodpanda公司回應說，針對3月起薪酬制度調整，部分外送夥伴有所反彈，公司不斷嘗試建立管道加強制度溝通，本次薪酬結構調整並不存在減薪疑慮，而是為了推動外送產業更正向的發展。

Foodpanda公司表示，過往曾多次接獲外送夥伴反映，遠單與近單報酬一致的不公，由於遠單距離遠，更易導致夥伴冒險騎快車搶單，因此本次結構性調整包括提高里程獎勵，讓遠近單報酬獎勵依據付出呈現，並加入消費者評價，透過制度讓消費者享受更好的服務，優質的外送夥伴也能因此得到更高的報酬獎勵。

台中市勞工局科長曾傳銘指出，勞動部給的指導原則雙方屬於承攬關係，關於契約上認定，勞工局會作協助，17日會請foodpanda公司跟外送夥伴做說明，就各位權益及勞動契約認定，若公司未出席拒絕受檢，將直接處以15萬元罰緩，甚至是連續罰。

(中時 )