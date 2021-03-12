為加大金融支持力度、促進風電和太陽能發電等行業發展，大陸發改委等五部門近日聯合公布通知指出，對短期償付壓力較大，但未來有發展前景的可再生能源企業，金融機構可按照風險可控原則，在銀企雙方自主協商的基礎上，根據項目實際和預期現金流，予以貸款展期、續貸或調整還款進度、期限等安排。

該通知指出，部分可再生能源企業受多方面因素影響，現金流緊張，生產經營出現困難，採取措施緩解可再生能源困難是實現應對氣候變化目標的必要舉措，支持風電、太陽能發電、生物質發電等行業健康有序發展。

文件稱，已納入補貼清單的可再生能源項目所在企業，對已確權應收未收的財政補貼資金，可申請補貼確權貸款。

此外，各類銀行金融機構均可在依法合規前提下，向具備條件的可再生能源企業在規定的額度內發放補貼確權貸款，鼓勵可再生能源企業優先與既有開戶銀行溝通合作。

(工商 )