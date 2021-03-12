受環境風場吹東風，西半部因風速減弱導致污染物持續累積，估計至12日中午前西半部因污染物擴散條件不力，空氣品質會不佳。12日下午起東北季風逐漸增強後，中部以北地區空氣品質可望逐漸改善，但14日晚間起轉為東風天氣，空氣品質將再次轉差，預估19日後東北季風增強後空氣品質才可望好轉。

環保署表示，而根據空品預報，昨日起各地方政府已紛紛啟動應變作為，總計共執行稽查119家工廠、道路洗掃達1,472公里、路邊攔檢4,888輛，其他還有露天燃燒、營建工地、餐飲業及河川裸露地巡查等，並且執行多項宣導防護措施。此外，本署亦要求電公司協和、臺中、麥寮及興達等燃煤電廠降載電量達1.7億度，總計硫氧化物減量40.2公噸，氮氧化物減量40.3公噸，懸浮微粒減量1.6公噸，減少之排放量約等於新北市（160萬戶）4個月使用燃煤電廠造成之空污排放量。而透過中央部會的通報聯繫，經濟部工業局通知5076家廠商減少空污排放，另自主降載減排149家等；港務公司加強宣導船舶進出港減速，及散貨裝卸時加強灑水頻率與加裝防塵網等污染防制；科技部就各地科學園區加強園區內工地防制措施及通知廠商減少排放，同時利用各種機制通報空品不良訊息；農委會則請地方農會以跑馬燈、紅布條等宣導農友進行田間耕作管理等宣導作業；國營會及台電公司已協調協和、林口、臺中，麥寮及興達各電廠進行降載；教育部將空品惡化情況配合轉知相關單位，並請各學校或活動主辦單位留意空品變化，做好防護及應變措施，以維護學童健康；水利署轉知各河川局規劃應變作為，並進行河川揚塵應變作為。此外，共有16個縣市政府啟動各種應變措施，針對大型污染源要求降載減排，並針對營建工地、露天燃燒等加強巡察，以及進行洗掃街及宣導民眾防護措施等。

環保署最後說明，時序已進入春天，天氣變化快速，且近日常發生容易導致污染擴散不良的天氣型態，因此環保署與各級環保機關將持續加強管制污染源，啟動降載減排，巡查露天燃燒等空氣污染管制作業，亦呼籲民眾減少戶外活動，如需外出可改搭大眾運輸來減少車輛的污染，應配戴口罩，做好個人防護，請所有的事業與民眾共同配合。

(工商 )