加拿大聯邦國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）今天在推特發文，公開談到昨晚與經濟部長王美花的線上會議精彩成功，她說雙方討論了「加台未來創新合作的機會」。

昨晚會議是年度「台加經貿諮商會議」，往年雙方主談人為次長層級；今年線上會議提升至部長級。加拿大與會首長公開談論此閉門會談更是罕見，顯示台加關係正向上提升。

伍鳳儀推文並提到，日前第一屆加拿大女性企業家對台商務代表團視訊會議，甫由加拿大亞太基金會（APF Canada）成功舉辦。此視訊訪台團活動於1、2日舉行，伍(鳳)儀和王美花均受邀致詞。

加拿大與中國之間因華為財務長孟晚舟引渡案及兩名加國公民遭中國拘捕為「人質」，導致昔日關係崩壞。疫情下的關鍵產業鍵重建需求迫切，乃至香港的陷落，都凸顯出台灣的良善與戰略和經濟價值。

台加關係在朝野長期努力下，正明顯出現改善契機。近年來，對台友好的學者專家和國會議員不斷為強化台加關係大聲疾呼。

日前台灣(鳳)梨遭中國拒絕進口，加拿大主流媒體「國家郵報」（National Post）在頭版正中央放上巨大(鳳)梨照片，頭版頭標題「加拿大支持自由(鳳)梨」，一語雙關地報導加拿大駐台「使館」（embassy）舉辦夏威夷披薩宴挺台灣(鳳)梨。

(中央社)