台中市一名六十八歲陳姓老翁，目前住在西區，因早年居住於南屯區，對於現在的事物記不清，卻對過去發生的場景記憶猶新，猜想老翁可能又想起往事，僅穿著內褲在南屯區向心南路上，疑似找不到路徘徊街頭，經民眾報案後，台中市警察局第四分局南屯派出所員警及早發現，並將老翁送往醫院，經檢查老翁並無大礙，家屬一顆懸著的心才放下。

南屯派出所日前晚間接獲民眾報案，稱有一名老人僅著一條內褲於向心南路附近走動，副所長周明勳、警員陳潔瑢獲報立即前往處理，於文心南五路近向心南路發現該名老翁。

員警詢問老翁姓名及住址皆無回應，僅表示有點冷，員警趕緊向店家借毯子給老翁禦寒，並以人臉辨識系統偵測，發現陳姓老翁為第一分局所通報的陳姓協尋人口。

員警細心檢查老翁身上發現頭部有外傷，疑因不慎跌倒所致，趕緊連絡119救護人員將老翁送至醫院，並通知家屬前往照護。

員警也告知家屬可替老翁申請佩戴愛心手環，若不慎走失時，一般民眾亦可由手環上的資訊聯繫到家屬，縮短走失者在外流浪的時間，降低意外的發生率。

南屯派出所所長江松泳表示，家有高齡老人或弱勢身障者，外出時盡量由家人陪伴，並請記得隨身配帶名牌、身分證明或電話，以便及時提供聯絡資訊，確保弱勢族群安全。

(中時 )