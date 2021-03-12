台鐵局在今年2月23日海端站道岔抽換工程發生2死1重傷的嚴重職安意外，普悠瑪受難家屬自救協會會長董小羚12日到台北地檢署，就控告前行政院長賴清德及運安會調查小組成員涉嫌偽造文書案出庭後，罹難道班工人痛批台鐵推諉責任，事發當天不但未依程序派工，事發當時現場更沒有瞭望員，列車也未鳴笛，事後台鐵副段長更向家屬施壓；董小羚表示，嚴重職安意外絕不是台鐵和解就沒事了，要求交通部運安會介入調查真相。

董小羚表示，海端道班職安意外發生，台鐵的態度就是私了，潘姓道班工的遺孀告訴她，台鐵關山段副段長在治喪期間還向家屬施壓不要司法調查，否則「責任如果在潘身上，台鐵就幫了不忙」。甚至潘出殯前，關山分局還要求家屬「不要有太大的抗議動作」、「太難看了會上新聞」、「悲情向局長陳情就好」。

董小羚指出，台鐵一貫的作法就是「把責任推給死人」，普悠瑪是司機沒死所以不能推，道班工事件又是推給死人。董小羚強調，依道班規定，一次出班要7人才能工作，事發當時只有5個人卻被同意出班，還要做20個人的工作量，責任當然是在同意出班的副段長，台鐵卻又想推給死人。

董小羚強調，台鐵對事故的調查報告中沒有目擊證人的指述，當天幸運逃過一劫的道班工證明，出班前有通報卻仍有列車行駛，現場沒有瞭望員，列車沒有鳴笛，這些都是應該調查清楚的事故原因，交通部運安會卻沒有調查，是不是因為死的人沒有普悠瑪事件多，就不調查了？國家花了一堆錢成立了這個高貴的單位，卻不進行調查，她很好奇運安會可以調查的「點」到底是什麼？

拿出潘姓道班工家屬簽署的委託事，董小羚說，她代表潘姓及劉姓道班工家屬要求台鐵，不是事故發生「和解」就大家都沒事了，家屬要知道的是真相，台鐵不要「和稀泥」，別當一個鏍絲鬆動令人搖頭的百年老店。

(中時 )