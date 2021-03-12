64歲澎恰恰去年認了因長期拍電影欠債破產，負債高達2.4億新台幣，最近他也狂接工作、廣告代言等，希望早日脫離負債一族。媒體報導，圈內傳出王彩樺近日默默金援師父澎恰恰，盼能雪中送炭，她認了有拿錢給澎恰恰，但出錢的人其實不是她，且數量不大，只能算是吃飯錢。

澎恰恰去年常傳欠債失蹤，去年8月他在許效舜陪伴下，承認負債2.4億破產，去年底他上博恩網路節目《狗屎寫手》大方自嘲，脫口出道多年最紅的作品是自瀆光碟，又打趣說：「全台灣一人給我一塊錢，也還不了我的債務」，發揮高EQ大玩地獄哏，敬業又大器表現引來網友喊讚。

王彩樺承認幫老公的朋友雪中送炭拿錢給澎哥。（圖／中時資料照片）

欠錢消息曝光後，引來不少善心人士想幫忙，先前澎恰恰發文透露有觀眾塞錢給他，讓他感動紅了眼眶。據《ETtoday星光雲》報導，最近圈內傳出王彩樺有感過去和澎恰恰的師徒情誼，主動出手幫忙，求證王彩樺，她表示金援的幕後藏鏡人是老公的一位女性朋友，對方是澎恰恰的忠實粉絲，發生事情後就主動掏腰包，拿了約10萬台幣請他們幫忙轉交給澎哥，王彩樺強調，那位大姐明白只是小錢，但還是希望澎恰恰趕快度過難關，所以拿出這些錢，希望讓澎哥有錢吃飯。

對於澎哥欠錢一事，小亮哥在節目上透露認識澎哥的債主，「演藝圈很多人跟他借過錢，他們就靠滾利息賺錢，其實這也不是犯法的事情」，但他沒立場介入。吳淡如則邀澎哥上節目後，宣布已幫對方將債務算清楚，已找出真正黑洞在哪裡，她看好澎哥絕對能將債務還清，「因為他的才華遠勝過這二億！」

(中時新聞網)