永靖鄉農會今天理監事會議氣氛一片和諧，理事長詹日新（右二）、常務監事邱創典（左二）當選後與前縣議員葉麗娟（左）等人合照。（謝瓊雲攝）

彰化縣26鄉鎮市農會12日召開理監事會議，選舉理事長、常務監事，並且遴選總幹事；員林、永靖和大村三鄉鎮市選舉過程順利、氣氛一片和氣，其中，永靖農會今日起由祕書林瑞敏代理總幹事職務，彰化縣議員黃正盛當選大村鄉農會理事長，其哥哥黃豐盛則順利獲續聘，連任員林農會總幹事。

永靖鄉農會理監事會議一早10點開始，先互相推選理事長後，緊接著遴選總幹事，最後再舉行監事會議。理事長由現任永靖鄉新庄村長詹日新以9票全數理事支持順利當選，常務監事由邱創典獲3票全數支持當選。

理事會上現任總幹事林秀惠，理事們以9票一致不同意續聘，林秀惠任期至12日截止，今天起職務由祕書林瑞敏代理職務直至遴選出新任總幹事為止。

而第二輪遴選作業，需待農業處公告後才能重新辦理登記候聘，登記名單仍需送農委會審查、公告合格人選後，農會即可選定日期召開理事會遴聘新任總幹事。

員林區三鄉鎮市農會三巨頭當選名單，員林市農會理事長張永鑫、常務監事王錫庸、總幹事黃豐盛；大村鄉農會理事長黃正盛、常務監事吳雨水、總幹事廖瑞樺；永靖鄉農會理事長詹日新、常務監事邱創典、總幹事林瑞敏代理。

(中時 )