隨著各國陸續開打新冠疫苗，台灣研發自產的新冠肺炎疫苗，已進入第二期臨床試驗，本土劇演員吳鈴山就透露已帶著老婆等十多位親友，前往醫院施打，更不忘在臉書PO文笑稱自己是「熱血青年」。

根據《自由時報》報導，台灣持自產新冠肺炎疫苗，進入第二期臨床試驗，預計招募3700名受試者，本土劇演員吳鈴山昨（11日）就帶著老婆到內湖三總施打防疫疫苗第一劑，他表示農曆年間看到國產疫苗臨床試驗消息，經過多方評估確認安全無虞，便決定進行施打，更號召10位家人一同參與，就連高齡74歲的岳母也包含在其中。

吳鈴山也透露施打過程，必須先到醫院抽血檢驗，接著再施打2次疫苗，過程光往返醫院次數就多達7、8次，而在打完第二劑疫苗後，還要持續抽血追蹤，確定抗體濃度是否足夠，他表示施打後沒有不舒服狀況，更強調：「現在感覺滿好的，28天後要去施打第二劑」，但最意外的是施打完後，一人居然可以領到1萬3千5百元，直呼完全是預料之外的事。

至於事前是否擔心施打後會有副作用？吳鈴山笑稱自己滿有實驗精神，有研究一下疫苗成分，確認不會有生命危險才施打，畢竟施打後發現有療效，就可以幫助到台灣人民，更呼籲：「我們國家現在研究疫苗速度，沒有先進國家快，就要靠我們盡一份心力」。

(中時新聞網)