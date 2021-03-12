美國印太司令部司令戴維森日前提及台灣面臨中大陸威脅，大陸恐6年內攻台。對此，國防部長邱國正今受訪表示，國軍建軍備戰都有蒐集很多敵軍可能行動，國軍有一定的作業程序，按部就班做應處，請大家對國軍要有信心。

美國聯邦眾議院軍事委員會10日就印太地區安全與軍事活動舉辦聽證會，有鑑於大陸在公開場合及大陸國家主席習近平任內談話，針對大陸解放軍未來5到10年侵略或採取軍事行動最可能潛在目標，戴維森認為，台灣將首當其衝。

對此，邱國正今上午赴立法院備詢前受訪表示，不論是6年或短時間內敵對可能行動，都是在可能行動研判當中，國軍有一定的作業程序，都按部就班做應處，不能讓人好像有這樣的談話，就搞得沸沸揚揚，搞得全民不安，這不是我們期望的。

邱國正強調，建軍戰備都是有所依據，包括敵情、敵軍可能行動，國防部都會適度調整，請大家對國軍要有信心。

此外，民進黨立委湯蕙禎質詢時表示，受到少子化影響，國軍人力招募部分，預計5年內掉到剩不到20萬人，國防部該如何因應。

邱國正坦言，少子化確實對役男數量減少，國軍不論招募自願役或義務役，每年增加役男約10萬人，數據的確顯示有逐年減少趨勢，預估來役男可能剩9萬、8萬人，不過目前役男招募選項多元，整體情況還好。

(中時 )