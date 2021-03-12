mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》和在今年迎接50週年的假面騎士系列的合作活動，將自2021年3月14日（日）12：00起開跑。假面騎士系列是自1971年起播映至今已橫跨了半個世紀，可謂是代表日本的特攝電視劇系列作品。包含目前正播映中的電視劇在內，系列作品的總數已達35部。各方面都顯示著假面騎士系列是廣受不同世代觀眾喜愛的作品。

在本次合作活動中，為了紀念假面騎士系列迎來50週年，除了代表昭和、平成、令和各時代的假面騎士會登場之外，合作活動冒險也會期間限定出現。豐富的活動將帶給玩家滿滿驚喜！

■昭和・平成・令和的假面騎士齊聚一堂！以Strike Shot重現多種必殺技！

本次合作活動中登場的角色有「假面騎士1號」「假面騎士電王」「假面騎士ZERO-ONE」等，昭和、平成、令和的歷代假面騎士。而怪物彈珠內將以玩家們再熟悉不過的必殺技“Strike Shot”，重現「Rider Double Kick」、「Boisterous Slash」、「光剛龍破斬」等各假面騎士的必殺招式，以最貼近假面騎士戰鬥時的演出，讓玩家感受如同假面騎士般擊倒敵人時的爽快感。一部分登場角色如下。

■《怪物彈珠》x《假面騎士》合作角色將限定登場！

【合作活動角色】

《怪物彈珠》x《假面騎士》合作角色將於遊戲中限定登場。(圖/遊戲公司提供)

【只要登入遊戲必能入手的角色】

怪物彈珠將贈送假面騎士系列最新作品「假面騎士聖刃」的角色1體，給所有在本次合作活動期間內登入遊戲的玩家。贈予的角色為「假面騎士聖刃 勇猛戰龍（★5）」的進化合成後「假面騎士聖刃＆最光（★6）」。請玩家千萬不要錯過！

只要在合作期間登入《怪物彈珠》將贈送假面騎士系列最新角色。(圖/遊戲公司提供)

■分享假面騎士×怪物彈珠合作活動紀念影片活動開跑！

除了推出限定角色外，為紀念「假面騎士×怪物彈珠」合作活動，將自3月13日（六）17:00起在官方Facebook粉絲團內，舉辦 「按讚、分享影片活動」。將從所有報名參加活動的玩家中，抽選出4名幸運兒贈送「豪華獎品」。馬上追蹤怪物彈珠官方Facebook，並報名參加活動吧！

分享《怪物彈珠》x《假面騎士》合作活動紀念影片 有機會獲得豪華獎品。(圖/遊戲公司提供)

▼活動期間

2021年3月13日（六）17:00～4月2日（五）11:59為止

※詳情請至官方網站公告確認。

■何謂假面騎士系列

是自1971年4月起播映的「假面騎士」後，至今已橫跨了半個世紀，足以代表日本的特攝電視劇系列作品。

而自2000年1月起播映的「假面騎士空我」後，電視劇系列作品便持續不斷地播出，同時也製作成電影，以及在其他平台播映的衍生作品。

系列最新作品「假面騎士ZERO-ONE」現正放播／上架中（香港：星期日 11:00～ ViuTV（Ch.99）放播中／台灣：正在中華電信MOD 上架中）

(科技)