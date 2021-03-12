49歲女星鄭家榆透過知名編劇媽媽張明玉踏入演藝圈，主演周遊製作的《懷玉公主》紅遍兩岸三地，演藝之路一帆風順，她也時常在社群平台上分享自己的生活，日前卻突然自曝到台大醫院報到，讓粉絲十分擔心她的身體狀況。

鄭家榆日前在IG發文坦言，「我很感恩，託了很多人的幫忙才終於掛到了台大的號」，同時她也感慨這世上有很多人是「沒有權利生病的」，每個人都應該要為自己的健康負責，好好的愛惜身體，只見照片中的她戴著口罩，看起來有點憔悴。

鄭家榆一番感嘆也讓粉絲們十分擔心，紛紛關心她的狀況，「希望家榆姐身體健康！」、「家榆姐要保重」、「公主怎麼了？」、「什麼事情？保重」、「平安健康」，更有許多人為她加油打氣，「加油身體健康真的很重要」、「加油」。

事實上，鄭家榆過去曾提到健康亮起紅燈，不僅有暈眩症，還出現膝蓋髕骨外翻、半月軟骨撕裂的狀況，醫生建議她如果真的痛到不行，再決定要不要開刀，因此她現在每天都打坐冥想，嘗試和身體和平共處，盡量保持身心都在健康狀態。

(中時新聞網)