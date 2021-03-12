英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，傳出部分新冠肺炎患者在接種後，出現血栓的症狀而引發憂慮。繼丹麥、挪威與冰島宣布暫停接種AZ疫苗後，泰國總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha) 12日也表態跟進，暫停AZ疫苗的施打計畫；原本安排12日接受AZ疫苗接種的帕拉育與其內閣成員，也臨時喊卡取消疫苗施打。

據《路透社》報導，在泰國衛生部記者會上，瑪希隆大學詩里拉吉醫院院長普拉西特(Prasit Watanapa)證實，有鑑於丹麥、挪威與冰島等歐洲國家宣布暫停施打AZ疫苗，泰國決定跟進、延緩AZ疫苗的接種計畫。

泰國衛生部常務秘書補充，目前泰國第二波的新冠疫情已獲控制，故先暫停AZ疫苗的施打計畫。「AZ疫苗依舊是一款非常好的疫苗，不過其中仍有些問題……基於建議，衛生部決定推延AZ疫苗的接種」。

泰國禽流感病毒小組組長永恩（Yong Poovorawan）則解釋，與歐洲的AZ疫苗不同，供應給泰國的疫苗全數在亞洲生產。因此，當局會進一步調查出現問題的疫苗，是否僅限於供給歐洲的那批疫苗。

泰國上週收到117,300劑AZ疫苗，總理與其閣員原本預定在12日接受施打，如今緊急喊卡。官員強調，泰國進口的這批疫苗與歐洲出現問題的疫苗，不屬於同一批生產的疫苗。至於日前泰國進口的疫苗，目前還沒傳出出現血栓的問題。

AZ疫苗之所以在泰國引發關注，在於該國的防疫戰略建立在AZ疫苗之上。阿斯特捷利康由王室投資的企業在當地生產，提供泰國民眾約6,100萬劑疫苗；不過，當地生產的AZ疫苗要到6月才能就緒。因此，泰國上周開始進口北京科興疫苗展開有限施打。

迄今，人口約6,650萬人的泰國已出現逾26,500起新冠確診病例，以及85人死亡。自2020年12月起，泰國爆發第二波疫情，每日確診人數不到100例。

(中時新聞網)