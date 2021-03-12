中國大陸今年初通過《海警法》，授權中國海警船得以對在中國海域及其海域上空從事非法行為之船隻動用武力。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，未來中共海警及航空隊會比共軍更彈性，可能會打擦邊球，進一步出沒我國西南海空域進行騷擾。

民進黨立委何志偉今天舉辦「中國《海警法》對區域安全的影響」座談會。蘇紫雲說，任何國家海巡都有使用武力的權利，問題是使用武力的正當性與意圖，尤其中國海警過去執行勤務的時候，經常使用到超過任務需求的戰術行動，因此也被聯結到灰色地帶衝突，我國未來也必須彈性調整航空與海巡兵力以應對。

產經新聞台北支局長矢板明夫表示，《海警法》嚴格執法的話一定會引起戰爭，因此又被稱為戰爭法案。不過中國的慣性是先把法律訂出來放著，並不一定立刻執行，先帶給對方壓力，待時機成熟再執行。

矢板明夫說，《香港國安法》去年六月通過，但是一直等到美國最軟弱的那一天，也就是川普支持者衝進美國國會那一天，中國才在香港抓了包括前立法會議員在內的53個人，中共一直盯著美國在準備動作。

台灣安全研究中心特約研究員許峻賓指出，現行中國海警隊的編制是屬於「中國人民武裝警察部隊」，而武警部隊又直屬於「中央軍事委員會」，雖非中國軍隊，但也非中國公安部、國家安全部或司法部等部門所屬之「人民警察」性質，是一個準軍事單位。中國海警隊未來的執法究竟是屬於國家軍事力量對外行動的武裝行為，抑或是內政事務的安全秩序維護作為，讓周邊國家分不清其執法性質，也因此容易產生糾紛。

(中時 )