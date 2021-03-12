北斗警分局在大村毒窟天花板查獲7893張千元偽鈔。（吳敏菁攝）

彰化北斗警分局在大村毒窟天花板查獲7893張千元偽鈔，被害人借據等相關證物。（吳敏菁攝）。（吳敏菁攝）

彰化縣警察局黑幫大掃蕩，北斗警分局拘提四海幫海雲堂成員謝嫌及成員共9名到案，謝嫌等不爽被害人，暴力索取上百萬現金；員林分局為了查緝毒品，在大村毒窟的天花板搜出700萬偽鈔，宛如黑幫電影般作為瞞混買毒工具；更離譜是日前刑大日前破天道盟不倒二林分會，深入追緝網路賭博，赫然發現詹姓組頭還是南彰某國小的家長會長。

彰化掃盪黑幫毒窟扣790萬偽鈔，簽賭大組頭還是家長會長。(吳敏菁翻攝)

警方調查，四海幫海雲堂成員謝嫌及成員組不法犯罪集團

，謝嫌還在臉書大PO和竹聯幫老大合影，壯大聲勢，率領旗下小弟，以「不爽被害人到處放風聲要與渠輸贏」為藉口，要求被害人支付2萬元和解，到害人家裡施以暴力、恐嚇取財，後續又以收取保護費為由，陸續向被害人索取上百萬元之現金。

北斗分局獲報後立即組成專案小組，在長期達半年的綿密蒐證下，結合田中、芳苑分局及嘉義縣警察局竹崎分局等單位，拂曉出擊，兵分11路於本縣北斗鎮、埤頭鄉、田尾鄉、大城鄉等處執行搜索及拘捕，逮捕9人到案，查扣此一幫派加入特定政黨之背心等相關證物，謝嫌遭檢方聲押，全案將依違反組織犯罪條例、恐嚇取財等罪移送，警方持續清有無利用特定政黨身分從事不法犯行。

這次大掃蕩，彰化縣警局共查獲幫派成員涉案7件10人，最震撼「教育」是刑事警察大隊於日前破獲藝人丁寧的弟弟李俊賢為首之天道盟不倒二林分會犯罪集團，專案小組持續蒐集犯罪事證，發現陳姓副會長經營網路賭博之情事，搜索再查獲營賭詹姓組頭，竟還在南彰某國小擔任家長會長，「熱衷教育」、，讓地方嘩然，「哇！帶頭另類教育？」

此外，偵辦一起毒品案件執行搜索時，意外在大村鄉的毒窟天花板，查獲千元偽鈔共7893張，嫌犯供稱是北部印刷廠訂製，花兩萬多元，作為瞞混買毒的工作，宛如在演黑幫電影，另查獲現金6萬5000元，一級毒品海洛因6.39公克、二級毒品安非他命32.99公克、毒品咖啡包16包，總毛重81.71公克、犯案用手機6支、被害人本票及借據等相關證物。

(中時 )