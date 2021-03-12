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Chicago Bulls | 03.11.21



📼 presented by @PALottery pic.twitter.com/1cXCip9Rs8 — Philadelphia 76ers (@sixers) March 12, 2021

就算恩比德、班西蒙斯兩大主力球星觸發聯盟健康與安全協議缺陣，七六人仍有足夠戰力宰翻公牛！靠著全隊7人得分上雙，其中以托必亞斯哈里斯24分最高，七六人12日以127比105痛扁地主公牛，除拿3連勝，也以25勝12敗續居東區龍頭。

恩比德和班西蒙斯在先前全明星賽開打前夕，突然因為私人理髮師確診，造成兩人觸發健康與安全協議退出全明星賽，如今還需繼續接受隔離，也讓七六人無奈因為兩大球星前往亞特蘭大參加全明星賽，下半季必須面臨陣容短缺窘境，但他們似乎沒差。

就算七六人改排塞斯柯瑞、賽布爾、丹尼格林、托必亞斯哈里斯與湯尼布雷德利的先發陣容，一開賽仍壓著公牛打，甚至來到末節轉眼擴大領先差距到20分以上，也讓公牛提前宣告放棄，關鍵出在公牛全場發生多達19次失誤，自然想贏都難。

除了托必亞斯哈里斯，霍華也幫七六人貢獻18分、12籃板，寇克馬斯16分，布雷德利14分、5籃板及3火鍋，賽布斯13分，塞斯柯瑞12分，米爾頓10分；公牛以才剛傷癒復出的馬卡尼恩23分最高，拉文19分、7助攻，懷特18分。

(中時 )