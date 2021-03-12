蔡依林將於4月底七度攻蛋。（凌時差提供）

春神報喜！蔡依林（Jolin）在春暖花開之際將帶著團隊重返台北小巨蛋，今宣布於4月23、24、25日一連三天舉辦「蔡依林Ugly Beauty 2021世界巡迴演唱會台北加演場」，這也是Jolin繼前年底在台北六場演出後「七度」攻蛋，事前對於加演場的時間、場地及人事相關問題的主辦單位特別審慎評估，原本一度考慮移師桃園或台中等戶外萬人場地，由於考量到戶外天氣的不確定性，在經過多方協調後，最終確定讓Jolin再重返小巨蛋開唱；對於能夠回歸小巨蛋萬人舞台，Jolin笑說：「有種回娘家的感覺！」

挾著先前場場秒殺的驚人氣勢，加上以頂級國際規格打造的視聽內容創下「零負評」口碑，這次Jolin巡迴台北加演場無論內容、造型都令人期待，主辦單位特別搶先公告三場加演場售票時間將於3月28日下午3：28於KKTIX售票系統啟售，相信又將再造成歌迷手刀快搶盛況。

號召歌迷重拾斧頭手燈於台北小巨蛋「相認」的同時，每每開唱總給歌迷驚喜的Jolin，宣布這次台北加演場將推出特製限定款「螢光黃」斧頭手燈；有別於先前高雄場的桃紅色斧頭手燈，這次特別把充滿活力氣息的螢光黃搭配上色，不但呼應春暖花開季節，更正巧搭上2021流行時尚色熱潮；而這也是繼先前台北場金、銀、黑、白、紅、彩虹及高雄場的桃紅手燈後，第八款顏色的造型手燈屆時，三天共3萬支螢光黃斧頭手燈憑票入場附贈。

(中時 )