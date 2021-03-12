衛福部長陳時中今日在立法院受訪時表示，11萬劑AZ疫苗，7項檢驗已有6項合格，只差無菌試驗仍在進行，合格就會盡快放行，無菌試驗大約在17日可以完成

陳時中指出，根據食藥署向他報告的最新進度，無菌試驗大概要到17日才會完成。

至於民調顯示，9成民眾認為首長先施打疫苗有助於民眾的接種意願。陳時中認為，若有必要不排除可能性，但還是要依據科學證據來做，因為目前疫苗有第一線醫護人員的需求性，將來體育運動選手要出國也有施打必要，所以要先用在刀口上比較重要。

而丹麥、挪威及冰島昨天宣布暫時停用AZ疫苗，因為部分新冠病毒患者接種這支疫苗後出現血栓，引發各界擔憂。

陳時中表示，歐盟也有正式表示，目前對這個狀況沒有直接的證據，所以還是要呼籲持續施打疫苗。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫宣布，今年在日本東京舉行的夏季奧運會和明年在中國北京舉行的冬季奧運會，將提供給參賽者購自中國的COVID-19疫苗，台灣選手是否會使用？

陳時中回應，目前已安排運動選手列入台灣第一批疫苗的優先接種對象；至於台灣未來是否會考慮使用陸製疫苗，如果有更多的科學證據證明其安全性及有效性，當然不排除。

(工商 )