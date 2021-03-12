小米發公告，董事會決定行使股份回購授權，在禁止買賣期結束之後，即3月24日後，小米將不定期地開始在公開市場回購股份，回購上限為100億港元。受消息帶動，小米股價開盤漲4.8％，開報22.9港元，早盤升幅擴大至逾9％，高見24港元。
2020年6月23日，小米股東大會通過決議，賦予董事回購股份的一般性授權，數目不超過2020年6月23日已發行股份總數的10％。
小米表示，今日董事會正式決定行使該授權。由於即將發佈2020年年度業績報告，根據上市規則，小米不得在2021年2月23日至3月24日業績發佈日的期間買賣股份，因此該項股權回購將於禁止買賣期結束後不定期執行。
小米近一個月股價已累計跌22％。
集團董事會認為，小米現有財務資源足以支持股份購回，並維持穩健的財務狀況。在「手機XAIoT」戰略推動下，小米進行回購表達了對業務現狀及前景的信心，料最終會為小米帶來裨益，為股東創造價值。
(工商 )
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