大陸全國人大全體會議昨日以2895票贊成，0票反對，高票通過《完善香港選舉制度決定草案》。港澳辦今日上午在北京舉行記者會，港澳辦常務副主任張曉明將此比喻為「微創手術」，稱微創手術的特點就是創口小、探入深、恢復速度也快。

張曉明首先表明，這次選舉改制是繼去年推出《香港國安法》後一大舉措，具重大里程碑意義，亦是連續兩年中央作出的重大決定，充分體現中央高度重視香港。

大陸全國人大法工委副主任張勇稱，人大通過的決定共有九項條文，包括選舉委會增加職能，組成四大界別擴大五大別數由1200人至1500人，以及確立香港特區候選人資格審查委員會，審查行政長官和立法會選舉候選人的資格，確立愛國者治港的制度安排。

被問到為何以「決定和修例」的方式，而非按照「五部曲」，完善香港選舉制度？

張勇稱，《香港基本法》附件一、附件二存在制度性漏洞，一是反中亂港分子利用選舉漏進入立法機關，危害國家和損害繁榮穩定，且反中亂港人士利《基本法》五部曲否決普選方案，導致目標遙遙無期。這次採用「決定和修例」是憲法權力，從國家層面完善香港選度制度。

至於人大決定設立候選人資格審查委員會，是否與《基本法》保障的候選人參選權利有衝突？

港澳辦副主任鄧中華指，審查候選人資格是落實「愛國者治港」一個重要制度保障，目的是把反中亂港分子排除在香港管治架構外，確保香港的管治權牢牢掌握在愛國者手中，這與基本法保障居民的權利，包括選舉權和被選舉權，是兩回事，不存在矛盾和衝突。

對於愛國者標準，張曉明稱，中央強調愛國者治港，不是要搞清一色，一個不愛國的人不進入政權架構，不代表他們不能正常生活和工作；不愛國的人將被排除管治架構，但不代表泛民被排除管治架構，「反中亂港者和泛民不能劃上等號」，泛民中都有愛國者。

(旺報 )