高雄市政府警察局自110年3月3日起至10日止，配合警政署發動「全國同步掃黑行動專案」，動員刑事警察大隊暨各分局同步針對本市重點幫派組合及其他近期曾涉案之暴力犯罪集團，以「系統性掃黑」強力打擊，針對幕後首要分子及維生金流、寄生不法行業加強掃蕩，斷其經濟命脈，全面瓦解暴力犯罪組織，本次專案共檢肅7名治平目標、同時逮捕手下成員47人，合計到案54人。

高市警鐵腕破獲重搗7暴力討債集團，54黑幫份子落網。(警方提供)

高雄警方本次掃黑成果豐碩，首先是林園分局偵辦以陳姓男子為首之地下錢莊，利用被害人生活困頓、經濟拮据、營商需錢孔急等情形放款予被害人，並自訂延遲還款處罰，將之前所繳利息一律歸零重新計算，藉此不斷迫使被害人償還高額金錢，讓被害人永遠還不完。

陳嫌還率眾至被害人住處丟擲雞蛋、灑冥紙、砸毀家中物品、恐嚇被害人及其家屬人身安全，並擅自入內搬走被害人生財器具、物品、逼迫被害人簽下本票或讓渡書等暴力討債行為，陳嫌及其成員5人遭掃蕩到案。

三民第二分局偵則逮捕黃姓男子為首的網路賭博、暴力討債集團，利用他人亟需用錢無力償還或網路簽賭積欠賭債之際放款予他人，還款期限到期後若他人未即時還款，即指揮旗下小弟將被害人押至據點，藉由凌虐手段逼迫簽下巨額本票，藉此向被害人家屬勒索。拘獲黃姓主嫌及旗下暴力討債成員11人。

刑警大隊偵一隊也偵破一處以檳榔攤為據點，曾姓男子為首的討債集團，該集團自109年8月起，藉故處理他人財物及一般糾紛等緣由，即糾眾分持木棍、球棒等凶器，對被害人施以毆打傷害及言詞恐嚇或限制行動自由。拘捕曾姓主嫌等8名成員到案。

小港分局則掃蕩盧姓男子為首之暴力集團，盧嫌平日以向店家收取保護費、暴力討債及圍事橫行於小港地區，並於110年2月間多次前往小港大林蒲地區收取債務，並以棍棒及石塊砸毀債務人親戚之住宅及潑漆恐嚇，造成被害人心生畏懼而住院治療。案經小港分局於專案期間執行搜捕盧嫌及成員5人到案。

高雄市政府警察局再次重申，打擊不法無法律假期，為能有效壓縮、瓦解幫派依附寄生之處所及金源，高雄市警方將持續向上溯源追查，並運用「第三方警政」策略執行「行政干預」之刨根作為，斷絕其金流，絕不容許幫派及旗下成員藉機擾亂社會秩序，對於不法，警方絕對有掃蕩到底之決心。

(中時新聞網)