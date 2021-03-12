霸氣霸道的人總是人群中的焦點，讓人很容易對他們產生崇拜感，搜狐網命理專欄就點名，處女座、金牛座及獅子座是個性最不服輸的星座，面對困難總喜歡強出頭，願意為愛人遮風擋雨。

▍處女座

處女座的人非常的死心眼，個性不服輸、不服氣，一旦你們有了困難，他不相信他衝不破這個困難，儘管已經大難臨頭，他們還是會積極面對並想辦法解決。處女座有時候可能很倔強霸道又強勢，他們好面子喜歡強出頭，所以總是讓人不喜歡接近他們，但處女座是一個非常堅定勇敢的人，如果真的遇到大問題，他們會毫不猶豫地把自己的愛人朋友或親人藏在身後，自己在前面遮風擋雨，這是他們的本能與信念。

▍金牛座

金牛座是很聰明的星座，雖然野心很強不甘於平凡，但是他們不會表現出來，特別善於隱藏自己的實力，他們看似低調，給人一副傻乎乎的印象，但是實際上實力簡直是不可估計，他們做事腳踏實地又穩重，在時機沒有成熟之前不會貿然行事，絕不會做行動上的矮人語言上的巨人。他們只是靜待時機，往往這樣的人才是有大作為的人！

▍獅子座

獅子座做任何事情都會給人一種霸氣的感覺，讓人很容易對他們產生崇拜感，別人對他們的態度會讓他們以為自己無所不能，這正是導致他們很自負的原因。而其次，獅子又是一個高調的星座，很喜歡表現自己，不管是別人的事還是自己的事，幾乎什麼事都想要參一咖，因此自負和高調加在一起，就讓他們忽視掉自己的真正能力，老是會去積極地做一些自己沒有能力完成的事情，在外人看來就是喜歡強出頭的人。

(中時新聞網)