紀念國父 新黨赴國父紀念館獻花 13:212021/03/12 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新黨前往國父紀念館向國父致敬畫面(記者季節攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是國父孫中山先生逝世九十六周年紀念，新黨主席吳成典率黨籍台北市議員侯漢廷等數十名新黨成員，到國父紀念館國父銅像前獻花致敬，獻花後，吳成典等人也手持國父臨終前親口說的「和平、奮鬥、救中國」字樣布條合影，宣示繼承國父思想的立場。 美國議員提台灣獎學金法案 送官員赴台學習 紙風車劇團《雨馬》登場 小野寫劇本尋根 (中時 ) #國父 #獻花 #新黨 #國父紀念館 #吳成典 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AZ疫苗最快下周開打 台大醫院院長吳明賢將帶頭接種 12:362021/03/12 生活 馬吳江同台紀念國父 馬英九讚江啟臣帶領國民黨在邁向成功的路當中 11:192021/03/12 政治 蘇貞昌赴竹南水資源處理中心 視察緊急應變淨水設施 17:452021/03/11 生活 反淡北道路 傳吳思瑤幕後策動 04:102021/03/11 地方新聞 台灣古早味驚豔國際 吳家紅茶冰雙茶品摘3星最高殊榮 16:302021/03/11 寶島 網易雲音樂規劃赴港上市 傳2022年IPO 10:202021/03/11 財經 陳以信為何獻花給蘇貞昌 媒體人爆內幕 12:342021/03/10 政治 紀念國父逝世96週年 江啟臣今和黃復興黨部搏感情 23:302021/03/11 政治 5組動漫團隊赴花蓮 駐村創作 04:102021/03/11 地方新聞 淡北道路繼續卡 吳澤成自爆：交通部不曾對淡水交通做過通盤思考 14:082021/03/11 政治 口罩機捐贈捷克 吳釗燮：台灣是各國可信賴夥伴 20:062021/03/11 政治 政治熱門新聞 李乾龍一句話粉碎趙少康黨主席夢 警告「因人設事」恐走回吳敦義亂搞年代 - 政治 鳳梨狂漲近5成民眾驚呆 台南綠委脫口爆出大猛料 - 政治 王定宇爆桃色風波 過來人王世堅送4個字 - 政治 國民黨主席民調獨缺一個人 港媒爆料：民進黨最怕他 - 政治 有安全疑慮 北歐3國、泰國停打AZ 陳時中：持續施打 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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