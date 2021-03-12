今天是國父孫中山先生逝世九十六周年紀念，新黨主席吳成典率黨籍台北市議員侯漢廷等數十名新黨成員，到國父紀念館國父銅像前獻花致敬，獻花後，吳成典等人也手持國父臨終前親口說的「和平、奮鬥、救中國」字樣布條合影，宣示繼承國父思想的立場。

(中時 )