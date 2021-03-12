雖然才在春訓，大都會前國聯塞揚得主狄葛朗(Jacob deGrom)第2場熱身賽就狂催球速，已經測到102英里，相當於164公里火球，此戰對上太空人他投3局沒被敲任何安打，還狂飆7次三振，讓對手九上九下，事實上狄葛朗每年都不斷精進自己，阿隆索比喻他就像美酒，越老越有價值。

根據大聯盟官網報導，目前32歲的狄葛朗自2014年開始在大聯盟展露頭角，當時他平均球速為94英里(151.2公里)，而在2018年生涯首獲國聯賽揚獎時，四縫線速球均速就已到96英里(154.5公里)，之後逐年增加，去年速球均速達到98.6英里(158.7公里)，在所有先發投手中僅次道奇隊的梅伊（Dustin May），在最後一場比賽甚至測到他的最快球速是102.2英里(164.5公里)，平去年大聯盟最快球速紀錄。

「他的年齡增長就像美酒一樣，越陳越香。」大都會新秀強打阿隆索這麼形容狄葛朗，「在旁邊觀察其實很有趣，因為每年他只會越來越強。」阿隆索說狄葛朗看起來就是名人堂等級的投手。

狄葛朗除了有落在100-102英里的速球以外，此戰還有92英里(148公里)的曲球，讓太空人打者相當頭疼，僅用35球就完美達成3局。除了狄葛朗以外，大都會5名投手只讓太空人敲出1支安打，差點聯手達成完全比賽，最後大都會以1比0完封。

狄葛朗透露自己全年無休，甚至是剛結束一整季賽事的11月也沒有停下腳步，而最關鍵的是他非常了解自己的身體機制，報導中提到在最近的打擊練習中，狄葛朗發現自己身體前側沒有對準，所以就立刻修正了，就如同他在投球時，別的投手可能要花數周、甚至整季的時間來調整，但他可以一球、一球找回原本的投球機制。

自從2015年有紀錄以來，目前大聯盟最快球速是由洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)創下的105.1英里(169.1公里)，狄葛朗經過半年的訓練後，球速是否更上一層值得期待。

(中時 )