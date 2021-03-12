最理想的夫妻相處模式就是兩個人一同成長、變成更好的人，星座運勢專家艾菲爾老師在FB粉絲團分享，雙子座、射手座、處女座的女人最會調教老公，婚後老公需要跟著她一起成長，腦子一刻都閒不下來，不變聰明也難。

▍1.雙子座

娶了雙子座女生，生活絕對不會無聊，她們聰明、想法多變，喜歡與老公聊天，喜歡拉著老公做各種有趣的事，我們都知道腦神經需要刺激，與聰明的雙子嬌妻在一起，老公的腦袋無法休息，當然會愈來愈聰明靈活。雙子座女生除了聰明，想法還相當多變，做老公的，請隨時跟上她跳躍式的思考，除了增加知識，還要學會察言觀色，想要讓自己更聰明，絕不能錯過雙子女孩。

▍2.射手座

想要變聰明，環境是最好的老師，射手座女孩正是擅長打破舒適圈的好人選。一個安於現狀的老公，在射手座老婆的督促下必須不斷突破自己的極限。害怕交際？老婆帶你去派對，休假只想在家睡覺？老婆幫你安排個小旅行，射手座嬌妻永遠會推著老公挑戰自我，不想變聰明也難。有趣的是，射手座天性無拘無束，有時也難免瞻前不顧後，這時老公必須扮演好軍師角色，適時的拉她一把，替老婆做好計畫，對於男生而言可是一大挑戰。

▍3.處女座

處女座出現在這裡一點都不讓人意外，處女座女生嚴謹、理性、細膩，生活有條不紊，當老公的當然也要調整自己的思考方式，我們常常看到原本婚前粗枝大葉，還像個大孩子的男生，娶了處女座老婆之後脫胎換骨，這就是處女座女生的魔力，她們的嚴謹，讓老公成長，她們的理性，讓老公思考時間大幅增加，像是換個腦袋。除了理性的部分，處女座老婆的情感也相當細膩，與愛人有著深度的情感交流，除了考驗老公的IQ智商，EQ情商也必須大大突破才行。

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(中時新聞網)