今年清明節有4天假期，交通部高速公路局鼓勵民眾提前掃墓，連假前2個周末（3月20日、21日、27日及28日）國道收費採單一費率再7折，呼籲用路人可多加利用優惠時段，避開掃墓車潮還享有通行優惠。

高公局自2014年起於清明連假前的周休實施通行費率優惠，經統計此措施可分流的交通量接近連假規模，因此提前於清明連假前2周休實施單一費率再打7折收費。

以小型車中長途旅次通行費率為每公里0.63元為例，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率的343元節省130元。至於短途用路人費用略有增加，因此建議短途用路人改行駛地方道路。

高公局於3月20日、27日的凌晨0至12時，比照連假封閉國5石碇及坪林南向入口，3月21日、28日15至20時，則實施國5頭城、宜蘭、羅東及蘇澳北向入口高乘載管制。

清明節連假期間高公局也實施多處匝道封閉措施，包括連假第1、2日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，0至24時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口；連假第3、4日7至19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口，0至24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

(中時 )