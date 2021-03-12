歐系、美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，看好聯發科5G動能強勁，今年滲透率將持續成長，歐系外資維持優於大盤評等、目標價由1100元調升到1130元，美系外資維持加碼評等、目標價1090元。

歐系外資表示，有鑑於5G的滲透率和市占率成長，將為聯發科產品帶來成長空間，且在終端裝置往更低價平移下，預估2021年5G裝置將相較2020年逾倍增，聯發科目前有鑑於競爭對手高通產能受到限制，有機會藉此從華為手中拿下更多市占，且聯發科改進了中高端產品，有利於在更進階產品市場中得到更多市佔率，另外，因大陸客戶將會推出本地化版本，故將聯發科大陸2021年、2022年5G智慧機出貨量由1.35億支、2億支，調升到1.45億支、2.1億支，高於2020年的5100萬支，主要反映出在Android品牌獲得的收益以及三星的滲透率提升，預估聯發科平均混合5G ASP的價格落在30-35美元之間，維持聯發科優於大盤評等、目標價由1100元調升到1130元。

在非行動平台產品上，歐系外資表示，聯發科在多個驅動因素推動下仍然保持強勁，預計2021年將持續成長30%，動能包括WiFi6、ASIC進入PS5/XBOX、網絡交換機和AI加速器、PMIC(電源管理IC)以及物聯網，並在基於ARM的Chromebook也將持續成長。

美系外資表示，大陸工信部數據顯示，2月智慧機出貨量年增長237%，這種強勁的銷售量顯示出智慧手機通路庫存依舊偏低，這也代表大陸智慧機市場在今年農曆年銷售健康，聯發科2月營收月減少8%，主要是反映工作天數減少，但依舊相較去年同期成長79％，顯示出2月市場的強勁銷售，目前智慧手機晶片組持續短缺，價格可能進一步上漲，德州奧斯汀晶圓廠的停運也導致高通的28奈米 RF收發器變得緊張，聯發科不能擠壓額出外的供應，所以在報價給大陸客戶的定價策略上可以更加積極，預計將進一步提升毛利率，維持加碼評等、目標價1090元。

(時報資訊)