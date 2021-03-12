工業電腦廠廣積(8050)2020年第四季本業虧損收斂，在業外收益挹注下維持獲利，每股盈餘（EPS）0.13元，優於去年第三季0.11元。不過，全年本業營運小幅虧損，歸屬母公司稅後淨利0.88億元、為近18年低點，每股盈餘0.74元。

不過，廣積董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利1.8元，其中以盈餘配發0.8元、資本公積配發1元，超額配發股利。以昨（11）日收盤價37元計算，現金殖利率約4.86％。公司將於6月29日召開股東常會。

廣積去年第四季合併營收13.04億元，季增25.03％、年增15.84％，為近3年高點。毛利率13.99％、營益率負1.84％，分創新低及次低，但虧損較去年第三季減少。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.16億元，季增22.13％、年減77.82％，每股盈餘0.13元。

合計廣積去年合併營收43.08億元、年增12.18％，為近3年高點。但毛利率17.8％、營益率負0.92％雙創新低，本業首見虧損。雖在業外收益挹注下維持獲利，歸屬母公司稅後淨利0.88億元、年減65.39％，為近18年低點，每股盈餘0.74元。

(時報資訊)