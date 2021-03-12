隨著美國那斯達克指數及費城半導體指數11日同步大漲2.52％及4.09％，再加上近日金融股及傳產股反彈一波，科技股也從高點拉回整理一段時間，台股今（12）日資金明顯轉進科技股，電子類股指數雖開高後震盪，但仍盤堅上揚，至近11點半時，成交值占比約達七成。

近日美國科技股明顯回落底檔後展開強彈，市場最關注的美國十年期公債殖利率仍在1.5％以上，但若未再進一步攀升新高，此一水準已漸被市場所接受，另外市場最關注的二大投機指標-特斯拉股價及比特幣，雙雙都在近日展開強彈，特斯拉股價再度逼近700美元，而比特幣在台北時間早上報價還一度來到57,304美元，直逼前波歷史新高。

這些都對電子股股價產生激勵，電子類股指數今日一早攻上824.95點，一度站上月線約823點，不過，隨著指數及個股股價拉高後，獲利回吐壓力不輕，指數拉回至約818點附近，維持約0.5～0.6％之間的上漲幅度。

(工商 )