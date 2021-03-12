清水區衛生所拆除重建開工動土典禮今天舉行，包括台中市副市長陳子敬、台中市議長張清照、立法院副院長蔡其昌等人均出。（立法院副院長蔡其昌服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區衛生所建物因氯離子過高，結構安全鑑定耐震能力不足，12日舉行拆除重建開工動土典禮，預計2022年年底可完工；重建後的衛生所增加約6成空間，還可提供老人日間照護及幼兒空間，擴大服務能量。

清水區衛生所拆除重建開工動土典禮今天舉行，包括台中市副市長陳子敬、台中市議長張清照、立法院副院長蔡其昌等人均出席。

陳子敬表示，衛生所是守護民眾健康的第一道防線，清水區衛生所屋齡已達38年，建物是海砂屋，重建刻不容緩，市府爭取中央衛生福利部補助3400萬元，以及市府自籌編列1718萬元，合計經費5,118萬元，興建地上5層、地下1層之衛生所。

蔡其昌表示，很高興清水衛生所拆除改建的工程終於啟動，5年期他在地方與議王立任、楊典忠員共同辦理會勘，感謝蔡英文總統通過前瞻基礎建設預算，才能夠順利爭取中央預算。

張清照指出，經他爭取下，中央及地方大力合作重建清水衛生所，未來有了新場所，工作更安全而且有士氣，鄉親可以享受更好的服務，是地方之福。

重建後的衛生所總面積約1084.11平方公尺，較原面積多58％空間面積，候診空間及候診室都因此增加，同時也增設兒童發展測驗室及獨立日間照顧空間，以提供醫療、預防保健及長期照護服務；衛生所重建期間，於清水區公所1樓(地址：清水區鎮政路101號)已設立臨時衛生所繼續提供醫療保健，服務不打折。

清水區衛生所拆除重建開工動土典禮今天舉行，包括台中市副市長陳子敬、台中市議長張清照、立法院副院長蔡其昌等人均出席。（議長張清照服務處提供／陳淑娥台中傳真）

清水區衛生所預計明年底可完工。（議長張清照服務處提供／陳淑娥台中傳真）

(中時 )