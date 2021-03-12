緬甸一群抗議民眾本週在一條油氣管道沿線，高呼「中國天然氣管線將被燒掉」口號，原因是懷疑中國資助緬甸軍方鎮壓示威民眾。

路透社報導，曾獲中國讚為「互利合作」象徵的中緬油氣管道，成了緬甸民眾怒火攻擊的目標之一，他們認為北京當局一直在支持2月1日政變奪權的緬甸軍政府。

反中情緒高漲在緬甸商界與中國引發疑慮，不僅因為近年在緬甸的中資暴增，也因為中國「一帶一路」基礎建設計畫對這個戰略鄰國挹注數以十億計美元資金。

緬甸瓦城（Mandalay）有10多名抗議群眾高呼「中國企業，滾！滾！」社群媒體上還有更多威脅性留言。中緬油氣管道從印度洋貫穿緬甸至中國，瓦城是中繼站之一。

中緬天然氣管道在2013年開通，從緬甸離岸天然氣田運輸天然氣，當年緬甸軍方正展開民主改革。

價值15億美元、長約770公里的中緬原油管道也在2017年啟用，將主要產自中東的原油輸送到中國，當時緬甸執政者正是民選領導人翁山蘇姬政府，如今翁山蘇姬在軍方政變下遭到逮捕。

這條輸油管是中國國有企業「中國石油天然氣股份有限公司」在雲南省昆明市煉油廠的唯一原油來源。不具名的中國石油官員表示輸油管運作沒有問題。

緬甸政府一份有關2月24日會議的外洩文件顯示，中國官員曾要求緬甸軍政府加強保護油氣管道並提供沿線地區的少數族裔武裝團體情報。消息一出引爆緬甸民眾抗議油氣管道。路透社無法聯繫上緬甸官員就此文件置評。

中國外交部回應有關這份文件的問題時說，維護雙邊合作計畫的安全是中國和緬甸的共同責任，並再度呼籲緬甸各方保持冷靜克制並解決分歧。

中國外交部還表示，這也將有利於雙邊合作計畫的安全營運。

中國並未立即回應有關反中情緒的問題。

(中央社)