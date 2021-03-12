12日一早，全台西半部近40測站一片「紅通通」，南部反空汙聯盟不滿紅害嚴重，在高巿府門口拉海報，要求政府拿出緊急應變辦法。同行的醫師蘇偉碩表示，1星期後，如果繼續擺爛，會對相關的官員提出瀆職、殺人的控告。

蘇偉碩說，空品惡化，執政的中央政府到地方政府好像死掉一樣，看不到任何應變措施，甚至即將舉辦的全中運，還讓孩子比賽，等於是在殺人。在這樣下去，只好到地檢署按鈴申告行政院長蘇貞昌、高雄巿長陳其邁瀆職。

他也提到，空氣汙染就像無差別的殺人，看得到的「慶記」從黑槍打出來，但空氣中瀰漫著卻是微小甚至看不到的「慶記」，因此12日全台灣西半部的民眾統統「中槍」，他沉痛的提出抗議跟要求，蘇貞昌應該要下來看看。

環保局指出，據氣象及探空資料顯示，11日晚上逆溫明顯，混合層高度初判小於350公尺，是近期大氣垂直擴散最差的1天，加上風速相當微弱（＜1m／s），汙染物無法有效擴散，12日一早全台西半部近40測站為紅色警示等級。

對於環團要求拿出緊急應變辦法，環保局重申，去年PM2.5已較前年降低10.7％，全巿744座鍋爐提前於去年底符合燃氣排放標準，興達電廠4部燃煤機組，除秋冬季節運轉機組負載由65％再下降至50％，今年起又擴大減煤時間。

11座使用煤為燃料的汽電共生鍋爐，已要求中鋼自3月1日起1部鍋爐停燒生煤，9月15日再停2部鍋爐燃燒生煤，將可減少燃煤28.8萬公噸，預估每年減少粒狀物7公噸及硫氧化物59公噸，其餘企業將持續要求減燒或停燒生煤。

(中時 )