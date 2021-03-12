二水鄉農會則由挑戰派大獲全勝，理事長由二水鄉代表會主席藍世雄，常務監事二水鄉農會前總幹事陳奇煒順利出任，總幹事遴聘則因理事會投票未超過5票，得等到第二輪遴選才會有結果。（吳建輝攝）

彰化縣鄉鎮市農會12日召開理監事會議，進行理事長、常務監事以及總幹事的遴聘作業，其中選情激烈的二水鄉、田中鎮，二水鄉選出理事長藍世雄、常務監事陳奇煒，而田中鎮理事長則是陳銘浚、常務監事葉文東，總幹事遴聘由挑戰派張瑞欣成功拿下，退休總幹事曾招英則以一票飲恨理事長寶座。

田中農會原本三強鼎立，前總幹事曾招2020年7月退休後，登記遴聘總幹事形成3搶1局面，由曾招英指派的代理總幹事張棨東、農會理事長張耀通之子、農會專員張瑞欣、以及農會輔導部主任辜怡甄，最後會議中，由挑戰派順利拿下總幹事。

田中農會理事長選舉中，前總幹事曾招英以1票飲恨，由陳銘浚5票拿下理事長，總幹事遴選張瑞欣也以5票勝出，打敗曾招英人馬張棨東的4票，3巨頭皆挑戰派順利拿下。

另外二水鄉農會則由挑戰派大獲全勝，理事長由二水鄉代表會主席藍世雄，常務監事二水鄉農會前總幹事陳奇煒順利出任，總幹事遴聘僅有蔡文琳登記，但投票未超過5票，得進行第二輪遴選才會有結果。

蔡文琳表示，他將登記第二輪遴選，他說鄭金成理事的母親今天上午舉行告別式，理事為了挺他特別向媽媽擲筊後，送行到一半就到農會投票支持他，蔡文琳說，大家如此情義相挺，他不想讓大家失望，決定將參選第二次遴選。

但地方人士指，二水農會選舉參雜許多恩怨，認為總幹事遴聘應該大勢已定，前總幹事蔡文琳第二次遴選若無過關，將參選下任二水鄉代表，蹲點想奪下代表會主席寶座，但本人不願證實，二水此次選舉看似平淡，但檯面下的腥風血雨才正要展開。

(中時 )