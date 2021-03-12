石塑地板製造廠美喆-KY（8466）公布2020年財報，全年稅後淨利2.79億元、每股稅後盈餘（EPS）4.22元；董事會決議，今年每股將配發3元的現金股利，現金配發率達71％。

以美喆11日的收盤價61.8元計，現金殖利率達4.85％。

美喆指出，隨著SPC石塑地磚營收比重提升，進一步優化整體產品銷售組合，且集團為因應市場迅速變化而針對內部業務、原料採購加大彈性調整，並持續精進中國東莞廠生產效率，發揮自動化生產效益，已讓2020年整體毛利率、營業利益率分別達27.26％、14.05％，較2019年的25.71％、12.65％進一步提升。

對於2021年的營運前景，美喆指出，看好旗下雙業務營運動能回歸成長軌道，目前整體接單動能已重回過往表現，隨著遞延訂單逐步認列，積極強化外銷業務接單，並佈建自有品牌更完善經銷通路與異業合作契機。

除此之外，美喆表示，今年將努力推動「分散產能、分散市場」雙策略，隨著台南新廠預計於第三季完成建置，陸續投入生產階段，期望拉升美喆在石塑地磚市場競爭條件，創造SPC石塑地磚新一波銷售表現，有助於集團未來營運動能穩健攀升。

(工商 )