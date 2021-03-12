瑞助營造今（12）日舉辦30週年慶活動，董事長張正岳開心分享喜悅說：「瑞助2020年大豐收，承攬工程業績衝破200億元，營收突破百億、每股賺3.78元，無論營收與獲利均創下歷史新高，期許2021年營運能續創新高！」

瑞助營造以「以誠立基，築信而上」八字做為企業精神，一路以來秉持著誠信的態度，於本業上不斷地自我要求、提升並創新；從減碳、減廢、循環、永續、智慧五大面向，達到「低碳智慧建築，綠色創新服務」為首要目標。

張正岳表示，數位轉型推動瑞助的成長，利用建築資訊模型（BIM）、VR虛擬實境應用及LOD500營運管理等現代科技技術結合AI智慧管理，解決施工安全及品質問題；瑞助甚至進一步培養自已的工班，成立鋼筋公司及天花板輕隔間公司及研發噴漆機器人等，解決營建業目前最大危機的缺工問題。

張正岳強調，瑞助透過營造統包技術整合跨產業別障礙，打造出國內首座以「二階段高效厭氧發酵技術」處理養豬廢水的沼氣發電工程，並持續開拓「風、水、氣、電」四大領域，與國際大廠GE、WPD於雲林沿海興建風力發電升壓站，從建築經濟走向綠色經濟，再邁向循環經濟，再再顯示了瑞助想做的不僅只是傳統營造業，而是帶動地方建設產業，成為全方位營建管理集團，一步步皆超越傳統營造業的思維布局，期望為建築產業開創更多元化的發展。

瑞助營造成立於民國80年，今年是瑞助30週年，承攬建案總數逾300件，為營收破百億的集團企業。30年來，歷經九二一大地震、金融海嘯及去年衝擊全球的新冠肺炎，業務版圖從濁水溪擴展到北部淡水河再往南跨過曾文溪，從地區性的營造廠，至今發展為旗下設有一間海外子公司、國內七家子公司，業務遍及全台。

自2005年開始，連續16年來營收正成長、獲獎連連，其中包含連續八屆榮獲臺灣企業永續獎（TCSA）、蟬聯七屆天下企業公民獎、榮獲六屆共七座公共工程金質獎、榮獲六屆九座公共工程金安獎、榮獲兩屆遠見企業社會責任獎、2020臺灣循環經濟獎等；瑞助董事長張正岳也同步榮獲2019國家卓越建設獎-年度建築人物獎等殊榮。

瑞助營造30週年活動結合公益將延續一整年，從3月12日的30週年活動起跑，緊接著5月份於大安森林公園舉辦「草地音樂會」，讓國姓及廣福國小的學生有機會與台北愛樂青年管弦樂團及茱蒂口琴樂團等專業知名樂團合作與指導，7月份於南投縣國姓鄉進行2天的「國姓藝文節」，舉辦一系列活化國姓鄉活動，並集結在地團體、返鄉青年等回流深耕及發展在地旅遊，藉著這次活動幫助地方創生，讓國姓觀光興起、風華再現，期待民眾共襄盛舉！

瑞助營造30週年，完成逾300棟建築，也為營造業開創新視野，建立了新的里程碑。張正岳指出，下一個30年，瑞助將更加致力於循環經濟、能源管理並跨入綠能領域，結合智慧營造，邁向智慧化工地，並從根本解決缺工及缺料問題，達成「全方位營建管理服務的提供者」之企業使命；建築是百年的傳承、夢想的延續，瑞助營造也希望能給予偏鄉小朋友實現夢想的機會，將ESG落實於企業經營理念上，環境、企業與社會三者是環環相扣的，唯有共同成長，方能永續經營，願「與環境共生、與企業共好、與社會共融，瑞助三十，永續精實」，成為永續標竿企業的典範！

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