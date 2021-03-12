109學年度HBL籃球聯賽由新北市泰山區泰山高中奪冠，榮耀消息傳回泰山、在地民眾和新五泰運動中心與有榮焉，許多商家推出「泰山高中奪冠」套餐和優惠，泰山高中、區公所下周二16日計畫駕駛3台榮譽吉普車，載著冠軍球員們遊行泰山頂泰山巖、仁愛公園等地。

校長李立泰表示，奪得隊史首冠後，泰山區民很高興，許多商家推出折扣響應，像是只要說出「泰山高中拿第一」的通關密語，就可獲得買一送一的優惠，學校與公所16日在泰山區的主要道路遊街，和居民分享奪冠的喜悅和榮耀，也讓球員感受自己成為在地的驕傲。

泰山高中榮譽遊行規畫出爐，泰山高中籃球隊16日預計從泰山高中出發，行經頂泰山巖、明志科技大學、明志國小、義學國中、同興公園、仁愛公園、泰山國小、下泰山等地；泰山高中表示，有許多地方仕紳、民代也都會一起共襄盛舉，這是泰山區首次廟會以外的遊行活動，大家都很期待。

(中時 )