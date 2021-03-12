日本第一三共藥廠 (Daiichi-Sankyo)12日表示，已開始在日本量產牛津AZ疫苗(AstraZeneca)。但AZ疫苗問世後，卻沒少出過負面消息，也正考驗日本民眾接受程度。

第一三共藥廠解釋，將使用AZ疫苗藥廠所提供的解決方案，來生產AZ疫苗，包括液體藥劑與包裝作業等。

日本政府已購買1.2億劑AZ疫苗，足以供給六千萬民眾施打。而大部分AZ疫苗將由第一三共製藥，JCR Pharma與一些其他當地同業在日本生產。

消息一傳到股市，第一三共12日開盤時，弱勢表現情況立刻反轉。股價除黑翻紅外，也一度漲逾1%。

日本第一三共藥廠，是在2005年，由第一製藥與三共製藥合併而成的。至於三共藥廠，則是1913年所創建的。

為預防新冠疫情再度擴散，大東京地區緊急狀態已正式延至21日止。根據統計，日本目前已有14萬8915人接種疫苗，其中35人已施打兩劑，共累積25位嚴重過敏病例。

日本需要大量疫苗對抗疫情，但AZ疫苗問世後卻沒少出過負面消息。

例如，韓國也曾暫停施打AZ疫苗好一陣子，直到前兩天政府才放行，重新入列疫苗接種行列。但11日，丹麥，挪威與冰島這三個北歐國家表示，因傳出染疫者在接種AZ疫苗後出現血栓狀況，故暫停施打工作。

(時報資訊)