大陸新能源車及工控需求增溫，精星(8183)自結1月稅後盈餘為4100萬元，單月每股盈餘為0.34元，由於業績亮眼，今天盤中股價強勢大漲，創下掛牌新高價。

渡過去年上半年因新冠肺炎疫情重創全球車市谷底後，隨著全球車市需求回溫，大陸新能源車銷售自去年第2季末快速攀升，加上工控產品需求強勁，精星營運自去年下半年重回成長軌道，今年1月獲利表現亮眼。

精星109年合併營業收入為29.39億元，營業毛利為6.09億元，營業淨利為2.45億元，稅後盈餘為2.07億元，每股盈餘為1.73元。

精星因近期股價波動劇烈，應主管機關要求公告獲利自結數，精星自結1月稅前盈餘為5200萬元，稅後盈餘為4100萬元，年成長356%，單月每股盈餘為0.34元。

受到農曆年長假工作天數較少影響，精星2月合併營收2.98億元，較1月減26.24%，但較去年同期大幅成長201.35%，累計前2月合併營收為7.01億元，年成長106.75%；由於工控及車用電子新能源需求仍強，精星業績成長可期。

(時報資訊)