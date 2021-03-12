衛福部長陳時中今天表示，上周到貨的AZ疫苗最快可於十七日完成無菌試驗，取得封緘證明，意即被列為第一波接種順位的醫護人員可望於下周展開施打，台大醫院院長吳明賢今天表示，自己是內科醫師被列在第一順位，不但一定會打，更可能會是首批接種AZ疫苗的對象。

吳明賢今接受媒體聯訪表示，目前台大醫院已完成全院醫護人員的接種意願調查，共有近八千人回覆，不願意打的人很少，他也指出台大醫院對於願意施打的員工，也給予選擇廠牌、放恢復假等福利。

吳明賢指出，台大醫院的疫苗接種政策基於中央流行疫情指揮中心規定，因此在問卷中就提供有意接種疫苗者選擇廠牌的機會，另外為因應接種疫苗後的副作用，也會給予員工適當的恢復假。

至於不願接種疫苗的人數？吳明賢說，不打的人很少，但他強調，只要能夠上市的疫苗，都是通過嚴謹的科學檢驗，因此不會擔心，台灣是醫療相當發達的國家，大家一定要有信心。

外傳AZ疫苗有效性不如預期，但吳明賢認為，流感疫苗每年的有效性也僅五六成，有一年甚至因為猜錯病毒株掉到三成，呼籲外界無須對此過度擔心。

吳明賢說，新冠疫苗接種有很多地方需要考量，例如打開包裝後就要在六小時內打完，且每人都要接種兩劑，因此事前的意願調查相當重要，台大醫院已做好萬全準備，一切就等疫苗到貨。

(中時 )