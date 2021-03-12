國民黨主席今年7月將進行改選，現傳出藍營內部最新黨員民調結果顯示，若是一對一對決，目前的黨主席江啟臣領先中廣董事長趙少康、前新北市長朱立倫和前高雄市長韓國瑜。對此，資深媒體人韋安表示，之前他就說過，國民黨主席選舉以江啟臣的選情「最穩」。

《上報》昨（11日）報導，一份來自藍營內部權威管道的最新黨員民調顯示，如果明天就是主席選舉投票日，在一對一對決情形下，江啟臣以45.8％的黨員支持度，領先趙少康的32.1％；若為江、朱對決，江啟臣以44.7％的支持度，大勝朱立倫的30.6％。若改由江、韓對決，江啟臣仍以40.3％，小贏韓國瑜的37.2%。

若黨主席之戰呈現「三腳督」，在江啟臣、趙少康、朱立倫3人競逐之下，江啟臣以約32.6％的支持度，贏趙少康的27.1％、朱立倫的21.8％；若改成江啟臣、韓國瑜及朱立倫3人車拚，韓國瑜則以約32.5％的支持度，險勝江啟臣的29.7％、朱立倫的21.3％。

對此，韋安今（12日）在臉書發文表示，10天前就預告，國民黨主席選舉，江啟臣的選情「最穩」。今一份針對國民黨黨員的民調，無論一對一，或是三腳督，江都是目前主席選舉民調的贏家，唯一有挑戰江實力的，是外界一再放話不可能出來選的韓國瑜。從韓最近動作頻頻，趙少康、前台北縣長周錫瑋不選，到據傳挺韓人士在積極爭取藍營地方議長支持，藍營黨主席選舉，最後也極有可能成為「江韓對決」。

(中時新聞網)