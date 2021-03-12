氣質女星侯佩岑帶著媽媽林月雲、老公黃伯俊上陸綜《婆婆和媽媽》，聊到媽媽過去當小三的情史，被外界狂轟「超級綠茶」，還有眼尖網友發現林月雲和女婿的互動似乎太過親密，不但私下見面，還出現牽手靠肩等舉動，讓網友傻眼直呼，「不是該保持一下距離嗎？」

網友發現在節目上，黃伯俊透露自己肩膀很僵硬，林月雲聞言立刻要伸手幫忙刮痧，就算黃伯俊尷尬拒絕，她還是堅持硬上，之後她和侯佩岑聊天時，侯佩岑也曾坦言，「我覺得好像妳比我懂他（黃伯俊）。」當下林月雲也沒有否認。

林月雲堅持要幫女婿刮痧。(圖/翻攝自微博)

有次一家三口邊吃飯邊聊天，侯佩岑提到當時她生產時，黃伯俊十分貼心，林月雲聽了便對女婿露出微笑，「愛你！」侯佩岑稱讚老公時，林月雲又說了句，「我愛你。」且某次一家人在機場時，林月雲還牽著女婿的手，而侯佩岑也挽著媽媽的手臂，讓人看傻眼。

網友認為林月雲和女婿相處互動太沒分寸。(圖/翻攝自微博)

過去在節目中，黃伯俊也曾鈄露，因為媽媽早已過世，某次她和侯佩岑吵架就跑去找林月雲，事後林月雲也沒有告訴侯佩岑此事，理由竟然是「這是我們倆的事。」一連串的互動讓網友忍不住批，「岳母太沒有界限和分寸感了」、「怎麼感覺侯佩岑像他們之間的第三者」、「畢竟職業小三嘛」。

(中時新聞網)