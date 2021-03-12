宏正自動科技（6277）受惠半導體產業資本支出持續擴增，加上部分西歐客戶訂單回流，去年第四季合併營收13.68億元，小幅年增2.3％，毛利率及營益率分別為56.7％及15.8％，雙雙較前一年同期下滑，單季稅後淨利1.24億元、年減55％，EPS為1.03元。

累計宏正2020全年度合併營收48.24億元、年減4.23％，毛利率58.9％、雖未破6字頭，但已回升接近往年的高水位表現，惟營益率則還12.6％。累計稅後淨利則有翻倍年增、達15.02億元，拉升EPS站上歷年資高、達12.55元。

不過，宏正去年在上半年出清手上信驊持股後，處分利益大幅挹注了獲利表現，其中稅後淨利貢獻逾9.4億元，對EPS的影響數則達7.89元。在扣除該影響數後，宏正全年度稅後淨利約5.59億元，EPS則為4.66元。

展望今年，宏正預期第二季起，除持續受惠半導體產業擴大資本支出的效益挹助，去年新併的儀信機櫃（EHS）亦可望逐步發揮與宏正既有業務之整合綜效後，有助拉抬全年度營收較去年度明顯增長。

日前董事會並決議擬將配發去年第四季股利每股3元，再加入此前擬配發第二季現金股利每股2.5元估算，宏正去年度配息共達5.5元。宏正仍朝本業獲利配發率達九成的股利政策為目標。

(工商 )