金門縣農會「鐵三角」全員到位，展開縣農會承先啟後，造福農友的新紀元。（李金生攝）

金門縣農會今（12）日選舉產生改制第13屆理事長許玉昭、常務監事蔡水游，並通過聘任前縣府建設處長文水成擔任總幹事一職，過程十分順利。（金門縣農會提供）

我們都是農會大家庭，一起努力為農友們打拚。（李金生攝）

屆齡退休的黃永堆總幹事（左）回首前塵往事，一度哽咽難語。（李金生攝）

金門縣農會今（12）日選舉產生改制第13屆理事長許玉昭、常務監事蔡水游，並通過聘任前縣府建設處長文水成擔任總幹事一職。地方政壇和鄉親口中的「鐵三角」全員到位，展開縣農會承先啟後，造福農友的新紀元。

現任縣議員許玉昭在15位理事投票的理事長選舉中，拿下14票高票當選。也是現任縣議員的原任理事長蔡水游，因2任任期屆滿改換跑道，以其任內積極爭取農民權益、用心經營基層，在常務監事選舉中囊括5票，獲得全體監事支持當選。

新任總幹事文水成曾任縣府建設處處長和金門縣動植物防疫所長、金門縣畜產試驗所長等主管等職，在今天也獲得全體15位理事的支持高票通過聘任。

蔡水游感謝大家的支持，以及即將退休的黃永堆總幹事在這段時間的幫忙，他特別提到地區農友較為弱勢，希望未來全國農會及縣府能持續支持，一起為農民爭取福利，努力讓農民生活更好。

屆齡退休的黃永堆則回首20多年前剛接任時，哽咽表示難忘當年農會信用部由土銀接管，引起部分同仁不安，有些女同事還在他的辦公室落淚，在全體同仁群策群力下，如今一切均已上軌道，全力為鄉親農友服務。

新任理事長許玉昭則感謝蔡水游理事長、陳國強常務監事與黃永堆總幹事多年來對農會的付出和努力。她也表示，一般農會都以男性組成，此次兩性平權在金門農會中出現，未來將藉由過去在議會、代表會的經驗，穩定農會會務，並希望未來大家一起努力，不斷的穩健成長，在推動年輕朋友加入農會大家庭、金門特產伴手禮行銷方面，取得更進一步的成果。

縣農會今天上午9時，首先召開改制第13屆第1次理、監事會議，隨後改選理事長、常務監事及總幹事的選聘案，過程十分順利。縣府建設處處長陳祥麟、全國農會總幹事張永成也列席指導。

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(中時 )