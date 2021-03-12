43歲美女主播侯佩岑最近帶媽媽林月雲、老公黃伯俊上《婆婆與媽媽2》，引發滿城風雨，母女倆談到林月雲過往感情經歷忍不住相擁而泣，卻引來許多罵聲。最新一集中，好友黃子佼夫妻來作客，黃子佼談到感情觀，認為愛應該要讓全世界知道，林月雲也頻頻點頭，強調愛一定要大聲說出來，對照過去第三者經歷，讓網友批評十分傷人。

林月雲過去是電視劇當家花旦，也曾演出電影《海水正藍》等，甜美形象令人印象深刻，但她先後介入侯世宏、邱嘉雄家庭，產生許多非議。最近又因上節目和侯佩岑談到此事被罵，侯佩岑則親上火線表示，70歲母親動過心臟手術後，擔心母女倆能陪伴的時間越來越少，才決定參加這個節目，她沒有想要傷害任何人，「說出來，不求所有人理解，對於種種紛擾，我由衷感到抱歉」。

林月雲過去是戲劇圈當家花旦。（圖／中時資料照片）

新一集《婆婆與媽媽2》中，黃子佼和孟耿如出現跟侯佩岑一家聊天，黃子佼昨發文說：「帶老婆見老友囉，討教一下夫妻之道，順便提醒他們要隨時保持熱戀」，他也在節目中建議侯佩岑夫妻：「愛要讓全世界都知道。」林月雲此時脫口：「你跟我的理念一樣，要說出來我愛你。」

林月雲贊同黃子佼「愛要說出來」。（圖／翻攝自婆婆與媽媽微博）

林月雲在節目中餐桌上大方向女婿告白：「愛你！」大秀丈母娘與女婿之間的好感情，網友卻回想她過去二度成為第三者的歷史，說：「她真的做到了大膽示愛」、「她媽媽真的很迷」、「聽起來好傷人」。而林月雲先前在節目上向愛女致歉，強調女兒是她生命的全部，以前的事就不做過多解釋，人生剩下的時間會多做一些懺悔的事。

(中時新聞網)