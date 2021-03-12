台南市環境保護聯盟理事長黃安調痛批政府任由廠商強行施工是「橫柴抬入灶」。（程炳璋攝）

台南市北門區蘆竹溝魚塭地近日已有大型機具進入開挖。（台南市環保聯盟提供／程炳璋台南傳真）

台南市北門區蘆竹溝20公頃魚塭地3年前畫入光電板開發區，當地居民反對，台南市長黃偉哲去年曾在台南市議員質詢時承諾台61線以西暫停開發，廠商近日重啟施工，台南市環境保護聯盟理事長黃安調12日公開向市府請命「留給蒼生一條活路」。

北門區蘆竹溝居民世代以養蚵捕魚為業，近年卻為了光電開發案槓上政府，擔心美麗夕照的小漁港會變成一片光電海，改變生活品質，光電板的清洗汙水若流向大海，更會改變養蚵生態，影響蚵農生計。

蘆竹溝近日又有大型機具進入，居民發現施工單位「毫無施工文號」卻強行動工開挖，黃安調12日痛批政府為了發展光電「橫柴抬入灶」，蘆竹溝鄉親向以養殖漁業在當地安身立命，如今潟湖水域卻面臨光電汙染。

台南市環盟表示，黃偉哲去年在議會質詢時，接受台南市議員陳昆和協調，承諾台61線以西暫緩開發，業者如今卻漠視市長承諾，沒有任何許可文件即恣意以大型機具開挖，無視鄉親的意願與生計。

邱姓居民表示，政府要承租的20公頃魚塭地，地主多為外地人，他們很想出租牟利，土生土長居民對土地有感情，不想開門見到的魚塭變成一整片「光電海」，光電案對生態的破壞難以估計，居民不是要回饋金，但政府要有未雨綢繆的打算，未來若居民生計受影響，政府要訂出賠償機制。

台南市經發局表示，市長去年承諾暫緩施工時，廠商已先一步取得核准施工的文件，因此業者認為是合法動工。市府為避免陳抗，去年11月2度請業者召開說明會與當地自治會及居民溝通，今年1月持續發函業者與當地居民做好溝通再行施工，日前再去電業者，協調先暫停施工，盼業者持續與當地居民溝通達成共識後再行辦理。

(中時 )